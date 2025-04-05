Гимнаст Немов назвал повторение Овечкиным рекорда Гретцки эпохальным событием

Достижение российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, повторившего рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), — это событие исторического масштаба. Об этом 5 апреля заявил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в беседе с «Известиями».

«Это событие эпохальное на самом деле. <…> Саша достоин этого: <…> он делает свою работу не из-за того, чтобы именно побить какой-то рекорд, а именно борется <…> за успех команды», — отметил гимнаст.

Немов поблагодарил родителей хоккеиста за то, что те отдали сына в спорт и воспитали из него замечательного человека. По мнению спортсмена, огромный успех Овечкина вдохновит на занятия хоккеем миллионы детей по всему миру.

Ранее в этот день Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в матче против ХК «Чикаго» регулярного чемпионата НХЛ, повторив снайперский рекорд Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с событием. После матча спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке.