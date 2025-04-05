Темой «Тотального диктанта – 2025» стало морское путешествие в Арктику под названием «В поисках чудесного», третью его часть «Дорога лебедей» прочитала автор текста лауреат Международного почетного диплома Андерсена Марина Москвина.

Отмечается, что очно «Тотальный диктант» прошел в столице акции «Сириусе», а в онлайн-формате диктант проходит в 50 странах по всему миру.

«Мы решили написать четыре основных текста, посвященных путешествиям, моим странствиям по этой прекрасной земле, и именно смысл этого всего мой рассказ, как Земля прекрасна, как она уникальна, как она великолепна», — рассказала Москвина.

По словам писателя, она хотела привлечь внимание всех людей к тому, что как «бесценна человеческая жизнь на этой огромной, удивительной планете».

Акция «Тотальный диктант» проходит по всей стране 5 апреля. На пресс-конференции в МИЦ «Известия» 27 марта была анонсирована тема испытания — путешествия. Участникам предложено проверить свою грамотность с помощью текста финалиста премии «Ясная Поляна», лауреата Международного почетного диплома Андерсена Марины Москвиной.