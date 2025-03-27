Авторы «Тотального диктанта» объявили тему акции в 2025 году

Тема «Тотального диктанта» в 2025 году — это путешествия. Об этом 27 марта заявил директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

Участникам будет предложено проверить свою грамотность с помощью текста писательницы, сценариста, финалиста премии «Ясная Поляна», лауреата Международного почетного диплома Андерсена Марины Москвиной.

«Тематика «Тотального диктанта» в этом году — это путешествия. Собственно, о необыкновенных путешествиях и будет тот текст, четыре части текста, который написала Марина Москвина», — сказал он.

19 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России формируется Евразийская ассоциация поддержки русского языка, которая станет платформой для его продвижения. По его словам, это в том числе важный шаг во взаимодействии с дружественными странами не только Евразии, но и многими странами Латинской Америки, Африки.