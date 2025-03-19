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Кравцов объявил о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В России формируется Евразийская ассоциация поддержки русского языка, которая станет платформой для его продвижения. Об этом 19 марта заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня создание Ассоциации русского языка — это очень важный шаг и этап взаимодействия с дружественными странами не только Евразии, но и многими странами Латинской Америки, Африки», — сказал он в ходе круглого стола, посвященного созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка.

Кравцов подчеркнул, что практически во всех дружественных странах уже функционируют центры открытого образования по русскому языку. Каждый педагогический университет закреплен за определенной страной, что позволяет организовать обмен преподавателями и повышение квалификации учителей.

Кроме того, министр отметил, что у России имеются дорожная карта и план работы с каждой страной. Он выразил уверенность, что такое сотрудничество принесет пользу всем участникам.

Также Кравцов сообщил о создании единой модели изучения русского языка для зарубежных стран.

«Модель для тех стран, которые проявляют интерес (к русскому языку. — Ред.), <…> практически готова, нужно время обобщить, систематизировать. Я думаю, что за полгода мы ее сделаем», — заявил он.

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1 января президент России Владимир Путин поручил к 1 июня 2026 года подготовить единую линейку школьных учебников по русскому языку и литературе. Минпросвещения также поручено до 1 июня 2025 года предусмотреть включение патриотической литературы современных писателей в списки рекомендованных произведений для внеклассного чтения, а до 1 октября рассмотреть вопрос создания единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

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