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Пожар в красноярском селе Каптырево ликвидирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар в селе Каптырево Красноярского края полностью ликвидирован после его локализации. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в селе Каптырево на 1500 кв. м», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Этим утром администрация города Минусинска Красноярского края сообщила о возгорании лесного массива. Уточнялось, что загорелись лесные площади, примыкающие к микрорайонам Восточный и Юго-Восточный. Позже в МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 ландшафтных пожаров. В МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 ландшафтных пожаров, в том числе в селе Каптырево, где огонь охватил три жилых и столько же нежилых домов.

Также 5 апреля сообщалось о возгорании трех жилых домов и трех надворных построек в деревне Калиновка Красноярского края на площади 1 тыс. данным ведомства, угрозы распространения огня не наблюдается, информации о пострадавших не было. На месте пожара работают 25 специалистов МЧС и семь единиц техники.

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