Участники «Тотального диктанта» в Приморье получат призы от пингвинов Гумбольдта

Лучшие участники акции «Тотальный диктант» в Приморском крае получат в подарок холсты, раскрашенные пингвинами Гумбольдта и тихоокеанскими афалинами из Приморского океанариума. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба учреждения.

Океанариум выступает в качестве одной из площадок «Тотального диктанта» в регионе.

«В этот раз к участникам просветительской акции <…> присоединятся не только тихоокеанские афалины, которые раскрасят специально заготовленные для этого случая холсты, но и пернатые художники — пингвины Гумбольдта, ставшие символом 2025 года в Приморском океанариуме», — указано на сайте организации.

По завершении диктанта участники также смогут осмотреть экспозицию океанариума.

Акция «Тотальный диктант» проходит по всей стране 5 апреля. На пресс-конференции в МИЦ «Известия» 27 марта была анонсирована тема испытания — путешествия. Участникам будет предложено проверить свою грамотность с помощью текста финалиста премии «Ясная Поляна», лауреата Международного почетного диплома Андерсена Марины Москвиной.