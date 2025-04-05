ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков на курском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 210 военных на курском направлении. Об этом 5 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

«Уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, миномет, а также восемь пунктов управления БПЛА (беспилотными летательными аппаратами. — Ред.)», — указали в ведомстве.

Общие потери украинской армии за всё время боев на этом участке составляют свыше 72 тыс. человек, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, более 2,2 тыс. бронемашин и 595 орудий.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заявили в Минобороны.

Ранее в тот же день ведомство опубликовало кадры боевого вылета штурмовиков Су-25 в Курской области. В результате ракетной атаки самолетам удалось уничтожить замаскированную бронетехнику и боевиков ВСУ.