Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в Курской области
Министерство обороны России 5 апреля опубликовало кадры боевой работы штурмовой авиации на самолетах Су-25 в приграничье Курской области.
В результате боевого вылета удалось уничтожить замаскированную бронированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — рассказали в военном ведомстве.
На аэродроме специалисты инженерно-технического состава провели необходимые работы по обслуживанию самолетов и их подготовке к новому вылету.
4 апреля артиллерия ВДВ уничтожила наблюдательные пункты и склад ВСУ в Курской области. Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников поставленная задача была выполнена, личный состав противника, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены.