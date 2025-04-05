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Al Jazeera сообщил о гибели 38 палестинцев из-за авиаударов ЦАХАЛ по Газе

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Фото: AP Photo/Amir Cohen
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С вечера пятницы в секторе Газа в результате военных действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли 38 палестинцев. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«В результате последних израильских атак с рассвета пятницы погибли по меньшей мере 38 палестинцев», — сообщил телеканал.

По словам главы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини, с тех пор как 18 марта Израиль нарушил режим прекращения огня, в секторе Газа ежедневно погибают или получают ранения не менее 100 детей.

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3 апреля телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате атаки Армии обороны Израиля на ставшую убежищем школу в Газе погибли по меньшей мере 25 человек. Еще около 100 палестинцев было ранено.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадало.

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