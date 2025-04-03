По меньшей мере 25 человек погибли при атаке Израиля на школу в Газе
В результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на ставшую убежищем школу в Газе погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом 3 апреля сообщил телеканал Al Jazeera.
«По меньшей мере 25 палестинцев были убиты и около 100 ранены в результате обстрела Израилем школы <...> в районе Туффа на севере города», — отмечает издание.
Там уточнили, что в течение дня в результате непрекращающихся израильских атак число погибших превысило 100 человек.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о захвате дополнительной территории в секторе Газа. Он отметил, что военные Израиля пытаются заставить ХАМАС освободить заложников путем разделения сектора Газа. Нетаньяху уточнил, что сила давления будет расти, пока палестинское движение не вернет удерживаемых граждан.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.