Нетаньяху сообщил о захвате дополнительной территории в секторе Газа

Израиль захватил дополнительную территорию в секторе Газа, а также усилил давление на радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом 2 апреля сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. — Ред.) захватывает территории, наносит удары по террористам, уничтожает инфраструктуру», — заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

Премьер-министр подчеркнул, что израильская сторона берет под контроль «ось Мораг», которая связывает города Рафах и Хан-Юнис. По его словам, она станет для ЦАХАЛ дополнительным коридором, подобно Филадельфийскому.

Нетаньяху отметил, что военные Израиля пытаются заставить ХАМАС освободить заложников путем разделения сектора Газа. Он уточнил, что сила давления будет расти, пока палестинское движение не вернет удерживаемых граждан.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» 2 апреля назвал расширение операций Израиля в секторе Газа очередным рывком эскалации. По его словам, отказом выполнить второй этап соглашения с ХАМАС Израиль фактически сорвал весь мирный процесс.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибли более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.