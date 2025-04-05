В JPMorgan предрекли рецессию в США из-за пошлин Трампа

Тарифы на импорт, введенные американским президентом Дональдом Трампом, приведут США к рецессии уже в 2025 году. Об этом в субботу, 5 апреля, заявил экономист банка JPMorgan Chase Майкла Фероли.

«Теперь мы ожидаем, что реальный ВВП сократится под тяжестью тарифов. За весь год мы ожидаем рост реального ВВП на уровне –0,3% по сравнению с предыдущим показателем в 1,3%», — цитирует слова экономиста агентство Bloomberg.

При этом прогнозируемое сокращение экономической активности приведет к снижению найма и со временем приведет к повышению уровня безработицы до 5,3%.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. На следующий день власти Китая приняли решение о введении ответных пошлин в 34% в отношении товаров, импортируемых из США.

Аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе 3 апреля заявил, что введение новых пошлин может привести к замедлению экономического роста США в 2025 году, а также спровоцировать рост инфляции. По его словам, негативный эффект для США связан с «эффектом бумеранга» — ответными мерами и ростом цен. Инфляция может увеличиться на 1–1,5% уже в этом году