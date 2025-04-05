В Венесуэле арестовали пятерых мэров по обвинению в наркотрафике
В Венесуэле арестовали пять мэров приграничного с Колумбией венесуэльского штата Сулия, связанных с мафией и наркоторговлей. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщила государственная телекомпания Venezolana de Televisiоn.
Вице-президент по вопросам политики, безопасности граждан и мира Диосдадо Кабельо подтвердил эту информацию и добавил, что обвинения связаны с незаконным оборотом наркотиков и наркоторговцами, действующими в штате.
Он также упомянул, что оппозиционер Хосе Энрике Ринкон прикрывал незаконную деятельность с помощью обширной сети ферм по разведению креветок на берегах озера Маракайбо.
Ранее, 23 февраля, министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщил, что глава марсельского наркокартеля Мохамед Амра пойман в Румынии спустя девять месяцев после побега из заключения во Франции.