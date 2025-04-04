В Курской области девушка пострадала из-за удара дрона ВСУ по автомобилю

В Курской области в селе Мокрушино из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю пострадала 22-летняя девушка. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Мокрушино Беловского района ранения получила девушка 2003 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавшую госпитализировали в ближайшее медучреждение — городскую больницу № 2 города Белгорода. Состояние девушки Хинштейн не уточнил.

Хинштейн, обращаясь к жителям области, также напомнил, что находиться в приграничье опасно, и призвал на время отказаться от возвращения в эти регионы.

Врио главы Курской области 28 марта сообщил, что в Льговском районе 30-летний тракторист при проведении полевых работ получил ранение в результате наезда на взрывное устройство ВСУ. По его словам, жизни мужчины ничего не угрожает.