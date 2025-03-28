В Курской области тракторист пострадал при наезде на взрывное устройство ВСУ

В Льговском районе Курской области 30-летний тракторист при проведении полевых работ получил ранение при наезде на взрывное устройство Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения затылочной области головы и шеи. По словам врио главы Курской области, его жизни ничего не угрожает.

«Механизатор Льговской опытно-селекционной станции проводил работы по боронованию почвы. Несмотря на то что поля перед этим обследовали, нахождение там взрывоопасных объектов всё равно возможно», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он предупредил жителей региона, что опасность угрожает не только в зоне, куда запрещен въезд, но и на прилегающей к ней территории. Хинштейн добавил, что сейчас увеличиваются группировки саперов, которые активно занимаются разминированием и поиском взрывоопасных предметов.

Ранее, 23 марта, Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар по машине главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, когда он развозил хлеб местным жителям. По словам врио главы региона, несмотря на травму головы, руководитель района вернется к исполнению обязанностей в ближайшее время.