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Джеффри Сакс рассказал о интересе Трампа к ресурсам России

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Фото: REUTERS/Max Rossi
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Президенту США Дональду Трампу интересна Россия, потому что тут много ресурсов. Об этом в субботу, 5 апреля, рассказал «Известиям» экономист Джеффри Сакс.

Он добавил, что, возможно, Трамп рассчитывает на поддержку РФ относительно вопроса Гренландии, где тоже много ресурсов. Сакс не исключил снятия антироссийских санкций, но сроков не назвал.

«РФ и США не будут друзьями-друзьями, но партнерство в будущем возможно. Дружить с США опасно, есть много стран, которым это вышло боком», — сказал он.

По мнению экономиста, американский президент изменил курс своей политики по сравнению со своим первым сроком, потому что он выиграл на критике экс-лидера страны Джо Байдена, поэтому должен делать всё не как он.

При этом Трамп считает Украину «нерентабельным проектом».

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3 апреля спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году. После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.

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