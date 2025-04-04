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Премьер-министр Канады заявил о готовности страны стать мировым лидером вместо США

Премьер-министр Карни: Канада готова стать мировым лидером вместо США
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Фото: REUTERS/Patrick Doyle
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Канада готова взять на себя роль мирового лидера в области торгово-экономического сотрудничества вместо Соединенных Штатов и добьется гораздо больших успехов в этом направлении. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Политик констатировал, что масштабные торговые пошлины, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа на импорт, разрушат мировую экономику и отрицательно скажутся на экономическом росте.

«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, Канада будет им. 80-летний период, когда Вашингтон принял на себя роль мирового экономического лидера и создавал альянсы, основанные на доверии и уважении, <…> закончился. Хотя это трагедия, это также и новая реальность», — приводит слова Карни газета The New York Times.

Премьер-министр Канады заявил, что попытается сформировать коалицию из стран, которые готовы искать альтернативу торговому партнерству с США, добавляет «Газета.Ru». Это нужно, поскольку Белый дом больше не в состоянии отстаивать свободный и открытый обмен товарами и услугами.

«Мы можем добиться большего, чем Соединенные Штаты. То, как это проявится, зависит от того, какой ущерб они нанесут своей экономике», — добавил глава канадского правительства.

Трамп борется тарифами с глобальной экономикой. Разбор

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в размере 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На следующий день власти Китая приняли решение о введении ответных пошлин в размере 34% в отношении товаров, импортируемых из США. Карни тогда же заявил, что Канада введет пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили, которые не подпадают под действие североамериканского торгового соглашения USMCA. Он отметил, что новые импортные пошлины являются прямым нарушением торговых соглашений, которые Трамп обсуждал и продвигал в свой первый срок.

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