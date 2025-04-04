Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в преддверии рекорда, который должен установить российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ), 4 апреля назвал в беседе с «Известиями» хоккеиста настоящим феноменом и пожелал ему удачи.

«Сколько еще сколько голов надо забить, два или три? Три гола еще? Скажу по-словацки, я держу за него кулачки», — заявил Фицо.

Политик отметил, что Овечкин сам по себе стал настоящим событием для хоккея.

«Он — феномен. Кто смотрит хоккей, тот, увидев Овечкина, просто понимает, что тут нечего обсуждать — феномен. Пусть забьет еще больше», — пожелал премьер-министр Словакии.

«Вашингтон Кэпиталз» сыграет против «Чикаго» 5 апреля в чемпионате НХЛ.

3 апреля в НХЛ сравнили подготовку к возможному рекорду Овечкина по голам в регулярных чемпионатах с финалом Кубка Стэнли. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и многие руководители посетили в среду Lenovo Center, где Овечкин забил свой 892-й гол. Согласно данным лиги, она готовится к рекордному 895-му голу Овечкина на протяжении нескольких месяцев.

Сам Овечкин признался, что чувствует поддержку от четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки в погоне за его бомбардирским рекордом. В ночь на 3 апреля россиянин забросил свою 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, это произошло в матче против «Каролины Харрикейнз». Команда Овечкина уступила со счетом 5:1. Россиянину осталось забросить два гола до повторения рекорда Гретцки и три, чтобы его превзойти

Актриса, общественный и политический деятель Мария Кожевникова тогда же заявила «Известиям», что Овечкин — величайший хоккеист современности. По ее мнению, во всём мире следят за тем, как он побьет рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.