СМИ указали на отсутствие внешних повреждений у затонувшего в Хургаде батискафа

Потерпевший крушение у побережья курорта Хургада в Египте батискаф «Синдбад» не сталкивался с чем-либо. Об этом 4 апреля сообщила газета Al Masry Al Youm со ссылкой на технический отчет о причинах и обстоятельствах крушения.

«Первая проверка подтвердила, что подводная лодка не подверглась прямому столкновению, и результаты были проанализированы более подробно в окончательном отчете, который был передан государственному обвинению», — отмечает издание.

Из-за отсутствия запасного капитана на пути от берега к морской платформе судном управляли несколько дайверов, рассказал капитан «Синдбада». По его словам, причиной крушения может быть «вмешательство в системы» батискафа перед началом рейса.

В издании также подчеркнули, что в результате осмотра затонувшего судна членами технической комиссии никаких повреждений на корпусе обнаружено не было.

Крушение батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады произошло 27 марта. На борту были 45 граждан РФ, шестеро из которых, включая двоих детей, погибли. В организовавшей экскурсию компании Sharm Hurghada Excursions сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

Врач Уруссинской ЦРБ Татарстана Кристина Валиуллина, пережившая клиническую смерть при крушении батискафа, поделилась подробностями произошедшего с «Известиями» 2 апреля. Женщина рассказала, что ее супруг Равиль погиб, спасая людей, а их дети 10 и 15 лет пострадали в результате инцидента.