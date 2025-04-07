Тренер дала советы желающим похудеть к лету россиянам

Два–четыре месяца — оптимальный промежуток, чтобы плавно похудеть, без резких ограничений и стресса для организма. Важно понимать, что результат будет стойким только в случае комплексного подхода и устойчивых здоровых привычек, рассказала «Известиям» топ-тренер FitStars, специалист по адаптивной физической культуре и спорту Ольга Дерендеева-Куртова. Она дала несколько советов россиянам.

«Если вы хотите сбросить 4–6 кг к лету, оптимальный старт — в конце зимы или в начале весны. Организм успеет адаптироваться к изменениям, и при грамотном подходе потерянный вес не вернется. Помните, что быстрые методы, как правило, приводят к быстрому возврату килограммов», — отметила эксперт.

Говоря о плане похудения за четыре месяца, она уточнила, что следует создать умеренный дефицит калорий. Главное — не доводить себя до изнуряющих диет. Умеренный дефицит в 200–500 калорий в день поможет безопасно похудеть.

«Например, если ваш ежедневный калораж составляет 2000 калорий, попробуйте уменьшить его до 1600–1700 (урезать на 15–20%). Чтобы подсчитать, сколько действительно вы едите, заносите все приемы пищи в специальные приложения, их множество», — рекомендовала тренер.

По ее словам, нужно питаться сбалансированно. Так, например, нужно добавить в рацион больше овощей, белка (мясо, рыба, яйца, бобовые), полезных жиров (авокадо, орехи, растительные масла) и сложных углеводов (овощи, цельнозерновые).

«Тренируйтесь 3–4 раза в неделю. Силовые тренировки и кардио отлично сжигают калории и поддерживают мышцы. Наиболее эффективно сжигают лишнее силовые упражнения на крупные группы мышц (спина, ноги, пресс)», — добавила Дерендеева-Куртова.

По ее мнению, нет нужды покупать дорогие суперфуды или специальные добавки. Вместо этого стоит выбрать простые и доступные продукты: гречку, курицу, рыбу, яйца, овощи. В них достаточно питательных веществ. Также лучше готовить дома. Это дешевле и позволяет контролировать качество и количество ингредиентов. Можно купить мясо или рыбу оптом, замораживать их на недели вперед.

«Не забывайте пить, чтобы не допустить обезвоживания. Избегайте быстрых углеводов — это сладости, фастфуд и газировки», — посоветовала тренер.

Вместе с тем нужно контролировать порции и не игнорировать отдых, так как сон — важнейшая составляющая похудения: следует стремиться к 7–8 часам сна каждую ночь.

«Похудеть на 4–6 кг за 2–4 месяца — вполне достижимая цель, если придерживаться плавного и последовательного подхода. Важно помнить, что стабильные результаты приходят через устойчивые привычки, и поддерживать себя в форме — это образ жизни, а не эпизодическая экстренная мера», — заключила Дерендеева-Куртова.

Ранее, 29 января, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала «Известиям», что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.