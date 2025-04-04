Россия в качестве ответной меры вышлет троих сотрудников посольства Молдавии
Россия вышлет троих молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил МИД РФ.
«Российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет persona non grata трех сотрудников посольства Молдавии в России», — отметило на своем сайте ведомство.
Российский МИД вызвал посла Молдавии Лилиана Дария, которому был заявлен протест из-за решения Кишинева объявить персонами нон грата представителей РФ. Подчеркивается, что любые попытки обвинить Москву в якобы вмешательстве во внутренние дела не имеют никаких оснований.
В качестве ответной меры трое молдавских дипломатов должны будут покинуть Россию.
31 марта министерство иностранных дел Молдавии объявило троих сотрудников посольства РФ персонами нон грата на территории республики. Соответствующий документ передали российскому дипломату. В нем утверждается, что сотрудники диппредставительства якобы ведут деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу в Молдавии.
Позже в этот день в МИД России заявили, что решение властей Молдавии выслать российских дипломатов из республики является частью антироссийского курса Кишинева. 2 апреля молдавская оппозиция организовала митинг в их поддержку.