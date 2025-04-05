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Эксперты назвали лучшие мобильные устройства для игр

Исследование: смартфон Redmi 10C оказался в рейтинге лучших устройств для игр
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Фото: Global Look Press/Andrea Warnecke
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Смартфоны Xiaomi Redmi 10C, Redmi 12 4G возглавили рейтинг лучших бюджетных устройств для игр. Об этом говорится в результатах исследования компании Vigo и группы компаний «Леста Игры», с которыми ознакомились «Известия» 5 апреля.

Эксперты решили изучить, в каких актуальных популярных моделях смартфонов медиана доли игрового времени с низким FPS составляет около 0. FPS (frame per second) — это количество сменяющих друг друга за одну секунду кадров. Этим термином пользуются, чтобы пояснить, насколько динамичным и плавным получилось изображение в игре. На показатель FPS влияют различные факторы, такие как мощность процессора, видеокарты и оперативной памяти. Помимо этого, учитываются программные настройки графики в игре и разрешение экрана.

Аналитики составили список лучших устройств для мобильных игр. Среди смартфонов на первом месте оказался Xiaomi Redmi 10C, на втором — Redmi 12 4G, на третьем — Redmi 9. Также попали в рейтинг: Redmi 13C, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 10S, Tecno SPARK 20, Realme Note 50, Xiaomi Redmi 12, Redmi 9А.

«Большинство из перечисленных смартфонов работают на одной и той же комбинации — бюджетный процессор, недорогой видеочип Mali G-52 и IPS-экран», — отметил директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко.

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Среди более серьезных вариантов эксперты назвали Xiaomi Poco F3, Xiaomi 11T, Honor X9b, Poco X6 Pro, Poco X3 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi Poco F5, Samsung Galaxy S24 Ultra, Honor 90, Xiaomi Poco X6.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что за год Apple поднялся с третьего места на первое в топ-5 популярных смартфонов россиян, сместив Xiaomi и Samsung на вторую и третью строчки соответственно. Четвертую позицию занимает Huawei, а пятую — Realme. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей в «ЮKassa» и федерального мобильного виртуального оператора «СберМобайл».

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