Китай в городе: цены на смартфоны из КНР снизились до 20%

Из-за укрепления рубля цены на многие виды электроники в марте сократились на 5–20%, рассказали «Известиям» участники рынка. Сильнее всего уценка произошла на мелкую электронику, в частности на смартфоны китайских марок, утверждают они. Российский рынок электроники сейчас переживает спад, а конкуренция на нем высока — это подстегивает вендоров дополнительно инвестировать в рекламу и маркетинг, считают эксперты. По их словам, немалую долю вызывают и опасения по поводу возможного возвращения на рынок ушедших брендов электроники.

Зачем китайские бренды снижают цены

Цены на китайские смартфоны снизились на 20% в первые недели марта, рассказали «Известиям» участники рынка. При этом производители из КНР нарастили рекламную и маркетинговую активность, утверждают они.

— За последние две недели в розничной сети МТС стоимость некоторых моделей китайских брендов снизилась от 5 до 20%. Это связано с маркетинговыми акциями в период гендерных праздников, — отметили в пресс-службе компании.

Средняя цена на китайские смартфоны сейчас ниже, чем в конце прошлого года, за последние две недели она снизилась до 24,8 тыс., указывают в «Марвел-Дистрибуции». Продажи в штуках в январе-феврале 2025 года снизились на 19,1% год к году. Если смотреть отдельно по брендам, то Redmi, Infinix, Tecno теряют в продажах, а вот realme, Honor, Poco и Huawei, напротив, их наращивают, рассказали в компании.

Из-за укрепления рубля в последний месяц снижаются цены на самые разные виды электроники, но это снижение неравномерно, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На мелкую электронику — смартфоны, часы, наушники — они сократились на 20%. На крупную электронику, например на телевизоры, цены снизились на 5–7%, отметил эксперт.

В условиях затишья производители используют разные способы для распродажи товарных запасов, в том числе с помощью поддержки партнеров через промопрограммы, трейд-маркетинг, проведение маркетинговых акций, распродаж, перечисляют в «Марвел-Дистрибуции».

По словам коммерческого директора «Холодильник.Ру» Алексея Погудалова, наблюдается усиление маркетинговой активности со стороны некоторых брендов. Например, Honor, Huawei и realme показали наибольший рост и активность в этом году, удвоив свою долю на рынке смартфонов по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что некоторые производители действительно увеличивают инвестиции в маркетинг и продвижение, указывает он.

— Мы видим повышенную рекламную активность, особенно по части рекламных акций смартфонов китайских брендов, — сказал представитель одной из торговых онлайн-платформ.

Wildberries отмечает «статистически значимое снижение цен» на смартфоны китайских брендов, при этом в натуральном выражении их продажи за прошлую неделю выросли почти на треть, в свою очередь, отметил представитель маркетплейса. Это частично связано с укреплением курса рубля, считает он.

— Розничная цена на смартфоны находится под влиянием множества факторов и зависит от политики вендора, импортера, розничного продавца и общих условий рынка электроники, — отметили в пресс-службе «Мегафона».

В частности, на снижение цен могут оказать влияние появление новых моделей, укрепление курса рубля, по сравнению с началом года, или промоакции отдельных производителей, которые, как правило, приходятся на I и IV кварталы. Иногда ритейлеры устраивают распродажи отдельных позиций ниже себестоимости для повышения общей посещаемости в своих торговых точках в случае закрытия магазинов или для срочного выполнения плана, отмечает его представитель.

Начало второго квартала на российском рынке смартфонов традиционно является «низким сезоном», когда падает спрос и продавцы вынуждены применять различные инструменты стимулирования — рекламные кампании, ценовые промо и прочее, рассказал «Известиям» исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов.

— В текущих условиях преимущество в подобных стимулирующих активностях у тех производителей, которые в том или ином виде присутствуют на рынке РФ и могут позволить себе, иногда совместно с ритейлерами и дистрибьюторами, финансировать в том числе и «искусственное» снижение цены на некоторые модели, — утверждает он.

Ранее участники рынка рассказали «Известиям» о снижении и стоимости ноутбуков. В январе-феврале этого года, по сравнению с последними месяцами 2024-го, стоимость этих гаджетов, в первую очередь дорогих моделей (в том числе Apple MacBook), снизилась на 10–20%. По словам продавцов, за первые месяцы 2025-го реализация ноутбуков сократилась на 20–30%: уменьшение спроса коснулось сегмента в 50–150 тыс. рублей.

Как ритейлеры стимулируют продажи смартфонов

Снижение цен на электронику, в частности на смартфоны, может быть связано со стабилизацией после сезонного всплеска продаж перед гендерными праздниками и растущим предложением на рынке — всё больше россиян отдают предпочтение устройствам китайских брендов, отметил руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров.

Доля китайских смартфонов на российском рынке продолжает расти: если в январе-феврале 2024 года они занимали 80% в штуках и 46% в деньгах, то за первые два месяца 2025-го на них уже пришелся 81% в штуках и 53% в деньгах, рассказали в «Авито».

Опрошенные «Известиями» участники рынка отмечают, что в целом из-за роста курсов валют и высокой ставки ЦБ российский рынок электроники сейчас стагнирует: с одной стороны, покупательская способность снижается, с другой — люди всё чаще направляют деньги на банковские депозиты, чем покупают электронику. Это вынуждает ритейлеров и производителей стимулировать продажи, в том числе снижая цены и наращивая рекламные активности.

Но есть и еще один фактор: в свете возможного изменения геополитической ситуации производители из КНР всерьез рассматривают возможность официального возобновления поставок в РФ техники Samsung и возвращения огромных рекламных бюджетов южнокорейской корпорации, утверждает источник в компании-партнере нескольких производителей электроники. Это вынуждает китайские компании увеличивать инвестиции в рекламу и продвижение своей продукции в розничных сетях. Например, один из крупнейших брендов в этом году начал рекламную кампанию на российском ТВ, рассказал он. Отсюда и снижение цен на смартфоны из КНР, добавляет он.

О том, что вендоры из КНР рассматривают предполагаемое возобновление поставок Samsung на российский рынок и начало полноценной рекламной кампании как один из рисков, говорит и близкий к одному из них источник. С этим согласен и Эльдар Муртазин. Возможное развитие событий действительно стимулирует вендоров снижать цены и увеличивать маркетинговые бюджеты, отметил он. Но Samsung не единственная и не основная причина такой активности, уточнил эксперт. Сейчас российский рынок электроники действительно стагнирует из-за неблагоприятной макроэкономической ситуации, а конкуренция между вендорами из КНР очень сильна, поэтому увеличение инвестиций в продвижение с их стороны логично, полагает он.

«Известия» направили запрос в Минпромторг. В Samsung отказались от комментариев.

— До своего официального ухода из России Samsung был крупнейшим рекламодателем в ключевых медиа. По данным Digital Budget, в интернет-рекламе в 2021 году Samsung Electronics занимала место в первой тридцатке рекламодателей. По данным Mediascope, на телевидении собственные бюджеты корейской компании (без учета дилерской рекламы) позволяли ей оставаться в топ-150 рекламодателей. В наружной рекламе она также была заметна, — отметил главный редактор портала о рекламе и маркетинге AdPass Тимур Бордюг.

По его мнению, производители не смогут не отреагировать на усиление (возобновление) рекламной активности Samsung. Когда станет понятно, какие медиаканалы он будет использовать для восстановления позиций в России, конкурентам, очевидно, придется корректировать свои стратегии, заключил эксперт.