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Названы популярные смартфоны в России

Исследование: Apple поднялся на первое место в рейтинге популярных смартфонов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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За год Apple поднялся с третьего места на первое в топ-5 популярных смартфонов россиян, сместив Xiaomi и Samsung на вторую и третью строчки соответственно. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей в ЮKassa (принадлежит финтех-компании «ЮMoney») и федерального мобильного виртуального оператора «СберМобайл», с которыми ознакомились «Известия» 21 марта.

Четвертую позицию занимает Huawei, а пятую — Realme.

Аналитики отметили, что распределение популярных производителей отличается в зависимости от возраста россиян. Пользователи, которым от 18 до 35 лет, предпочитают смартфоны Apple. Пользователи старше 35 лет чаще выбирают смартфоны Xiaomi.

Китай в городе: цены на смартфоны из КНР снизились до 20%
С чем это связано и упадет ли в стоимости другая электроника

В результатах исследования уточняется, что сегмент электроники остается одним из самых растущих на рынке. Прошедшей зимой оборот в этой категории увеличился на 83% год к году, а оплат стало в два раза больше.

При этом средний чек снизился на 11%, до 17 133 рублей. Эксперты связали снижение среднего чека в категории электроники с распродажами, но добавили, что покупатели в целом стали чаще выбирать более бюджетные продукты.

Ранее, 18 марта, сообщалось, что цены на китайские смартфоны снизились на 20% в первые недели марта. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка. При этом производители из КНР нарастили рекламную и маркетинговую активность.

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