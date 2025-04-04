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Названы самые продаваемые в России автомобили в начале весны

«Автостат»: Lada Granta стала самым популярным новым авто в РФ в марте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Самым продаваемым новым автомобилем в России по итогам марта 2025 года стала Lada Granta. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», которое поступило «Известиям» 4 апреля.

За месяц в стране было реализовано 10,7 тыс. автомобилей семейства Lada Granta, в том числе произведенных на его базе. Это на 42,9% меньше, чем год назад. На втором месте расположилось семейство Lada Vesta, результат которого в начале весны составил 7,2 тыс. проданных авто (–35,6%).

Лучшей иномаркой в стране остался китайский кроссовер Haval Jolion, который в марте разошелся тиражом почти в 4 тыс. ед. (–37,9%). За ним следуют кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (3,4 тыс. ед.; −34,4%) и два вазовских внедорожника — Lada Niva Travel (2,8 тыс. ед.; −46,8%) и Niva Legend (2,5 тыс. ед.; −47,9%).

Десятку самых продаваемых автомобилей дополнили Haval M6 (2 тыс. ед.; −42%), Lada Largus (2 тыс. ед.; рост в 66,5 раза), Geely Monjaro (2 тыс. ед.; −61,5%) и Chery Tiggo 4 Pro (1,9 тыс. ед.; −41,4%). При этом по итогам первого весеннего месяца у Largus зафиксирован самый высокий рост, а у Monjaro — самое сильное падение.

В I квартале динамика оказалась положительной у Lada Largus, объем реализации которого вследствие низкой сравнительной базы увеличился в 41 раз. Остальные представленные модели показали падение, а самое сильное оно снова у Geely Monjaro (–54,5%).

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Ранее в этот день сообщалось, что по итогам марта 2025 года в России было реализовано 79,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 45,5% меньше, чем в первый весенний месяц 2024-го. Лидером рынка остается Lada, ее доля в начале весны превысила 31% (год назад этот показатель находился на уровне ниже 28%), а продажи составили 25,2 тыс. экземпляров.

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