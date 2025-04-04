Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к сделке по украинскому конфликту

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский готовы заключить сделку в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом 3 апреля заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту Air Force One.

По словам главы Соединенных Штатов, недавно ему удалось поговорить с Зеленским, и «разговор прошел хорошо». Президент Украины якобы выразил готовность к диалогу.

«Я думаю, у нас есть большой прогресс. Он (Зеленский. — Ред.) готов заключить сделку. И считаю, что президент Путин готов заключить сделку, и тогда и остановим убийства тысяч молодых людей каждую неделю», — сказал Трамп.

Ранее в тот же день политолог Ордуханян спрогнозировал изменение отношений России со странами НАТО. По словам эксперта, говорить о странах НАТО как о неком обобщении неуместно. Существуют отдельные государства-члены, при этом разъединенные разными интересами. Так, Венгрия и Словакия проводят не пророссийскую или антиевропейскую политику, а политику в интересах своего народа, потому что они понимают выгоды торговли с Россией.