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Политолог объяснил нежелание стран поддерживать перевооружение ЕС

Камкин: некоторые страны не поддерживают перевооружение ЕС из-за больших расходов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На масштабное перевооружение европейских армий потребуются большие суммы денег, но не у всех стран есть средства на такую программу, рассказал «Известиям» 3 апреля доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Ранее в этот день журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Италия пока не высказывает поддержки относительно плана перевооружения Европейского союза (ЕС). До этого, в конце марта, издние также отмечало, что некоторые южные страны Европы отвергли план Еврокомиссии по увеличению оборонных расходов через кредиты.

«Масштабное перевооружение европейских армий — это прежде всего большие деньги, это инвестиции. И немногое количество стран в Европе способно осуществлять выпуск военной продукции нового поколения. Это, пожалуй, только Великобритания, Франция, Германия. И то далеко не вся полнота номенклатуры. Без американского ВПК (военно-промышленного комплекса) не обойдется ни одна европейская страна», — объяснил Камкин.

Эксперт отметил, что когда-то Италия была одной из крупных индустриальных держав в плане производства военной техники. В стране делали свои бронемашины, танки по немецкой лицензии. Однако теперь Италия такую продукцию закупает, в том числе боевые танки в Германии, авиацию у американцев.

«Программа перевооружения стоит больших денег. И у Италии средств на такое масштабное перевооружение нет. Поэтому неудивительно, что есть голоса против. И итальянское правительство фактически выражает общеевропейское беспокойство тем, что Европа окончательно вбивает гвоздь в крышку своего экономического гроба», — подчеркнул политолог.

В то же время, по его словам, Германия пошла на отмену «долгового тормоза» именно ради программы перевооружения.

«Но не стоит забывать, что среди континентальных европейских держав Германия имеет, пожалуй, самые развитые наряду с Францией ВПК. Другие страны этим похвастаться не могут. Соответственно, они вынуждены будут тратить свои деньги, которые будут перетекать в экономики других стран», — заключил Камкин.

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Ранее, 18 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для этого необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, для этого следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.

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