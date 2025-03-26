СМИ сообщили о несогласии государств южной Европы с планом по перевооружению ЕС
Власти Испании, Италии и Франции отказываются от плана по перевооружению Европы (Rearm Europe), предложенного председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом 26 марта сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что эти государства отвергают программу Еврокомиссии по увеличению оборонных расходов за счет кредитов, опасаясь увеличения и без того тяжелого долгового бремени. Подобная ситуация рискует сорвать планы Брюсселя по отправке оружия из Европы на Украину.
Некоторые страны ЕС избегают дальнейшего роста задолженности, отмечает «Газета.Ru».
Уточняется, что власти в Мадриде и Риме не подтвердили, будут ли они применять чрезвычайное положение, как отмечает газета, они тянут время в надежде, что глава ЕК смягчит свою позицию по долговым обязательствам в сфере обороны перед следующим саммитом лидеров стран блока в июне.
«План фон дер Ляйен почти полностью основан на государственном долге США», — заявил премьер-министр Италии Джорджия Мелони в беседе с изданием.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 марта заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для этого необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, для этого следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.