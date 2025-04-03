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Власти Сирии признали вес России на Ближнем Востоке

Власти Сирии признали вес России на Ближнем Востоке

Министр аш-Шаар: Сирия осознает вес России на Ближнем Востоке
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Фото: TASS/AP/Hussein Malla
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Сирия осознает значительное влияние и вес России на Ближнем Востоке. Об этом 3 апреля заявил министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар.

«Мы не можем отрицать, что Россия — великая держава, имеющая влияние и вес в мире и в арабском регионе, в частности», — сказал он «РИА Новости».

Он выразил надежду на то, что дружба между Сирией и Россией укрепится как на уровне правительств, так и среди народов.

Кроме того, министр сообщил, что Дамаск разрабатывает всесторонний план по восстановлению страны с участием дружественных государств. Он добавил, что сирийское общество находится в процессе создания нового государства, отличного от прежнего, открытого для всего, что может принести пользу как самой Сирии, так и ее партнерам.

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20 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал усилия руководства Сирии по скорейшей стабилизации обстановки в стране. Российский лидер подтвердил готовность России развивать практическое взаимодействие с руководством страны по всем вопросам повестки в целях укрепления отношений двух стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в декабре прошлого года заявил, что Россия заинтересована в диалоге с новыми властями Сирии. Москва планирует обсуждать не только вопросы безопасности, но и региональную повестку дня, добавил он.

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