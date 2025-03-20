Президент РФ Владимир Путин поддержал усилия руководства Сирии по скорейшей стабилизации обстановки в стране. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Путин в своем послании главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа подтвердил готовность России развивать практическое взаимодействие с руководством страны по всем вопросам повестки в целях укрепления отношений двух стран.

«Путин <...> поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — сказал Песков.

В конце января сообщалось, что делегация представителей России, в которую входил замглавы МИДа Михаил Богданов, прибыла с официальным визитом в Сирию впервые после смены власти в республике. Российская межведомственная делегация провела переговоры с Ахмедом аш-Шараа в Дамаске. Они прошли в «традиционно дружественном характере».

В конце декабря прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в диалоге с новыми властями Сирии. Москва планирует обсуждать не только вопросы безопасности, но и региональную повестку дня, добавил он.