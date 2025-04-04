Дар с течью: как детям-сиротам добиться права на качественное жилье

В городе Ревда Свердловской области дом, построенный специально для обеспечения жильем детей-сирот, признали аварийным уже спустя пять лет после выдачи ключей — а трещины по зданию пошли сразу после заселения. С этого момента прошло еще пять лет, однако расселения жильцы так и не дождались. Им говорят, что выдать квартиры повторно как детям-сиротам невозможно, в старую программу переселения из аварийного жилья они попасть не успели, а новая ожидается еще не скоро. Однако эксперты рассказали «Известиям», что выход из этой ситуации есть — в некоторых регионах удавалось добиться возвращения детей-сирот в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. Подробности — в материале издания.

В чем проблема дома для детей-сирот

О проблеме жителей многоквартирного дома по улице Садовой, 3, в городе Ревда рассказали в свердловской общественной организации «Народный контроль». История тянется уже несколько лет — дом был построен в 2015 году специально для обеспечения жильем детей-сирот, им передали ключи, но здание практически сразу стало разваливаться. Уже в 2020 году его признали аварийным, но статуса детей-сирот жильцы к тому времени уже, разумеется, лишились.

Жительница дома Анна Зеркалова получила квартиру на Садовой, 3, вместе со всеми остальными соседями. По ее словам, в трехэтажном доме, кроме одного ветерана-афганца и двух людей с инвалидностью, все получатели квартир — дети, оставшиеся без попечения родителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

— Мы начали бить во все колокола уже в 2016 году, — рассказала она «Известиям». — Дом изначально был с трещиной, которая проходила по моей квартире, с торца дома. Трещины теперь по всему дому, стены отходят от несущих конструкций. Огромные проблемы с горячей водой, в подвале порывы труб, постоянная сырость, из-за этого летом — мошки, комары. Все дети стали аллергенные, постоянно с бронхитом, кашлем.

Из 27 квартир сейчас примерно половина не заселена — люди разъехались куда смогли. Анне предлагали маневренное жилье — общежитие, но она отказалась туда переезжать со своими четырьмя детьми: успела понять, что это точно не подойдет для многодетной семьи.

Анна Зеркалова поясняет, что изначально жители дома надеялись, что им вернут статус детей-сирот и дадут другие квартиры. Один из жильцов попытался добиться этого через суд, но ему отказали. Теперь все дети-сироты, получившие откровенно плохое жилье по государственной программе, ждут расселения по программе для аварийных домов.

Какие меры по переселению уже предпринимаются

Директор ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» Оксана Вохминцева рассказала «Известиям», что сейчас прокуратурой города Ревды подано 15 исков к администрации населенного пункта в интересах проживающих в доме граждан о предоставлении нового жилья. Фонд как участник долевого строительства признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении руководства застройщика, — ООО «Авента Инжиниринг».

Оксана Вохминцева поясняет, что прокуратура сейчас добивается решения именно в рамках программы о переселении граждан из аварийного жилья, считая незаконными установленные администрацией сроки отселения жителей дома до 2028 года. Надзорное ведомство в суде требовало, чтобы расселение произошло не позднее 31 декабря 2025 года. Суд удовлетворил требования лишь частично, и администрация поменяла сроки — теперь до 31 декабря 2026 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Возвращение жителям статуса детей-сирот в Фонде жилищного строительства считают невозможным, так как законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ для них «предусмотрено однократное предоставление жилых помещений» . При этом по программе переселения из аварийного жилого фонда другие квартиры в обязательном порядке предоставляются только тем, у кого жилье в социальном найме, а не в собственности.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова замечает, что тем же законом №159-ФЗ установлено, что выдаваемое детям-сиротам жилое помещение должно соответствовать требованиям жилищного законодательства, быть благоустроенным, свободными от прав третьих лиц, отвечать санитарным и техническим правилам и нормам. И если квартира не отвечает этим требованиям, это «можно и нужно оспаривать». Однако юрист БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Ольга Будаева отмечает, что, если жилье получено и пришло в негодность, бороться приходится уже в статусе обычных граждан, сиротами их государство больше не считает.

Как дети-сироты могут повторно получить жилье

Как рассказал «Известиям» секретарь и эксперт комиссии по регулированию жилищных вопросов детей-сирот и лиц из их числа Общественного совета при Минстрое РФ Кирилл Венников, возможности для возвращения их в список нуждающихся в улучшении условий проживания всё же есть.

— Четкой процедуры нет, но имеется очень индивидуальная практика по ряду регионов , — рассказал он «Известиям». — В частности, в Волгоградской области такое было реализовано и не раз.

Алгоритм примерно следующий , рассказывает Кирилл Венников. Следственный комитет РФ возбуждает уголовное дело и доводит его до обвинительного приговора. Дети-сироты по этим делам должны быть признаны потерпевшими. На этом основании и после вступления обвинительного приговора в силу перед уполномоченным органом власти ставится вопрос о расторжении договоров и восстановлении сирот в списке на жилье. Восстановившись, они могут претендовать либо заново на получение жилья, или на жилищный сертификат.

Очень важно, чтобы в рамках уголовного дела следователь назначил строительно-техническую экспертизу, которая подтвердит, что жилье не соответствует требованиям по строительно-техническим и санитарным нормам. Еще лучше, если удастся доказать, что здание было изначально передано в состоянии, не соответствующим требованиям, а дефекты оказались скрытыми.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Эта процедура не отработана, поэтому она требует внимания общественников, Следственного комитета РФ и т.д., чтобы довести ее до логического завершения, — говорит Кирилл Венников. — Это правда очень нелегкий вопрос, всё решается индивидуально и по наитию.

По его словам, ссылаться нужно как раз на положение №159-ФЗ о том, что детям-сиротам предоставляется благоустроенное жилье. Если оно не соответствовало этому требованию, значит, и право на него не было по-настоящему реализовано.

— У Следственного комитета есть практика, когда в адрес представителей региональной власти направляются ходатайства о принятии мер по устранению фактов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела, и на восстановление прав конкретных людей на жилье, — продолжает Кирилл Венников.

Он уверен, что с ситуацией в Ревде необходимо идти именно по пути возвращения всех потерпевших по делу в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий. Программа переселения из аварийного жилья — длительная, с неопределенными сроками. В то время как обязательство государства по предоставлению жилья детям-сиротам наступает сразу, подчеркивает эксперт. Очередности как таковой, которая возникла в этом вопросе, на самом деле быть не должно — это лишь побочный эффект от неспособности предоставить жилье сразу.

Председатель комитета по строительству «Опоры России — Москва» Олег Филиппов уверен, что проблему надо решать на уровне федерального законодательства: несправедливо, если, использовав свое право на жилье, сирота не может прибегнуть к нему повторно, когда его вины в утере жилища нет.

Много ли подобных ситуаций

Кирилл Венников отмечает, что проблема носит скрытый характер, потому что подобные жалобы очень часто стараются погасить до того, как они выйдут на публичный уровень. Отследить их можно разве что по уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом. Много обращений подобного рода поступает и на прямую линию с президентом , говорит Елена Гладкова.

Ольга Будаева отмечает, что подобные истории случались в разных регионах. С одной из таких она работала в 2019 году: тогда на улице друг напротив друга стояли хорошие качественные дома на продажу и трехквартирные здания, построенные специально для детей-сирот, в которых не было ни газового отопления, ни канализации. Проблему с жильем тогда удалось решить лишь через обращение к президенту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Сейчас закон изменен, невозможно более 25% квартир в каждом многоквартирном доме предоставлять сиротам, — сказала он. — Это в том числе одна из гарантий качественной постройки дома.

Олег Филиппов, впрочем, уверен, что нельзя говорить, что именно дома для детей-сирот проектировались и строились с более низким качеством, чем объекты гражданской недвижимости: все-таки требования к ним предъявляются существенно выше. Президент фонда «Институт экономики города», член Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева также считает случай в Ревде «скорее исключением».

Она отмечает, что сейчас закон предусматривает три возможности для субъектов РФ: строительство нового жилья, предоставление гражданам жилищных сертификатов или покупка жилья на вторичном рынке. И проблема качества предоставляемого жилья чаще связана именно с третьим вариантом, а не с новым строительством.

Сколько сейчас сирот ждут получения жилья

Кирилл Венников отмечает, что на февраль 2025 года в список детей-сирот, которым положено жилье, включено 270 120 человек. Из них совершеннолетние — 181 268 человек. Сирот, которые уже достигли возраста 23 лет, но до сих пор не получили жилье, — 72 669 человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Последняя публично озвученная сумма, необходимая на обеспечение их жильем, — 650 млрд рублей, говорит Кирилл Венников, но подчеркивает, что корректнее говорить о сумме, необходимой для тех, кто уже достиг возраста 18 лет, а это чуть более 400 млрд рублей.