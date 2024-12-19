Метровая очередь: сиротам станет проще получить жилье

Правительство России хочет упростить процедуру включения детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, в список на получение жилья. Нуждающимся в квадратных метрах достаточно будет предоставлять заявление. В России, по состоянию на ноябрь 2024 года, число очередников всё еще остается высоким — 185,6 тыс. человек. Задолженность по обеспечению детей-сирот жильем сохраняется в более чем 70 регионах. По разъяснению специалистов, одна из проблем заключается в том, что порой помещения предоставляются в существенно отдаленных от учебных учреждений и работы локациях. Подробности — в материале «Известий».

Как двигается очередь за жильем для детей-сирот

Численность детей сирот, подлежащих обеспечению жильем, по данным Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО), на ноябрь 2024 года составила 185,6 тыс. человек, из которых 74,5 тыс. человек достигли возраста 23 лет. По информации Счетной палаты, в течение последних нескольких лет существенно сократилась задолженность по обеспечению жильем детей-сирот в Кемеровской, Саратовской, Тамбовской, Новосибирской областях, Чувашской Республике, Красноярском крае. Увеличивается задолженность в Забайкальском и Пермском краях, Свердловской области, Республике Тыва.

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В уходящем году самыми успешными в решении вопроса обеспечения жильем детей-сирот считаются Тюменская, Тамбовская и Белгородская области. Эти регионы полностью законтрактовали средства нацпроекта «Жилье и городская среда» на приобретение жилья для детей-сирот. Но пока, по данным источников в Минстрое, во многих регионах дела обстоят не совсем благополучно.

В свете этого Минпросвещения предлагает упростить постановку на учет нуждающихся в жилье детей-сирот и всё свести к простому заявлению.

— Мы давно просили об этой мере, и я уверена, что произойдет настоящий прорыв в оформлении документов для получения жилья сиротами, — сказала «Известиям» член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Ирина Боровова. — Нонсенс был, например, в том, что приходилось предоставлять в опеку документы, которые у них уже есть. Это отнимало время и доставляло сложностей: скажем, ребенок живет в одном регионе, прописан в другом и т.п.

Для включения в список гражданин предоставляет только заявление; документы уполномоченным органом запрашиваются у других ведомств либо включаются в формируемый пакет документов из уже существующего личного дела опекаемого несовершеннолетнего.

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В пресс-службе Минпросвещения дополнительных сведений по запросу «Известий» не предоставили. В отделе СМИ Минфина разъяснили, что решение вопроса обеспечения детей-сирот жильем относится к полномочиям субъектов РФ. При этом финансирование обеспечивается регионами самостоятельно.

— Дополнительно отмечаем, что ежегодно предусматривается предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета в размере 10 млрд рублей для софинансирования расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, — сказали в Минфине.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин рассказал «Известиям», что сейчас решение жилищной проблемы детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, находится на особом контроле у руководства страны — «есть прямые поручения президента и правительства».

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— Наша основная задача не допустить неэффективного использования средств, — сказал Стасишин. — Это большая и важная работа, но очередь сокращается, процесс становится быстрее, удобнее и прозрачнее.

Как в регионах помогают сиротам с жильем

В администрации правительства Кузбасса «Известиям» рассказали, что «при предоставлении жилья детям-сиротам приоритет отдается квартирам в строящихся домах, что позволяет получать гражданам современные, благоустроенные и безопасные помещения».

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что на самом деле ситуация с обеспечением жильем имеет проблемный характер — за годы создалась достаточно солидная очередь.

— В частности, в Чувашской Республике на сегодняшний день 1236 детей-сирот имеют право на получение жилья. В последующие годы еще 540 детей-сирот, не достигших совершеннолетия, будут претендовать на квартиры. Надо сказать, что ситуация несколько лет назад была намного хуже — цифры были больше, — признался губернатор.

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По его словам, простым выделением денег проблему не решишь — жилья в требуемом объеме на рынке нет.

— Поэтому мы вели достаточно плотную работу со строителями, составили соответствующий график, в соответствии с которым мы должны обеспечить жильем детей, — сказал губернатор.

Он объяснил, что, например, его регион предоставляет не готовое жилье, а жилищный сертификат. И это, по его словам, оказалось очень актуальным инструментом, потому что многие сироты, которые таковыми юридически называются, на самом деле это уже семьи с одним, двумя, а то и тремя детьми. И очевидно, что однокомнатная квартира, которая им положена по закону, конечно же, не решит жилищную проблему, считает Николаев. А вот жилищный сертификат можно использовать для улучшения условий, а самое главное — купить квартиру в том месте, где удобно , сообщил губернатор.

Председатель комиссии в Общественном совете при Минстрое РФ по контролю за выделением детям-сиротам жилья Андрей Широков дополнил, что в действительности ситуация по регионам различается и зависит от софинансирования таких программ.

— Зависит многое и от строительства многоквартирных домов, и как работают в субъекте с девелоперами, — добавляет Широков. — На вторичном рынке жилье тоже приобретается, но оно низкого качества, его ремонтируют для сирот. Проблема появляется по трудоустройству, так как жилье предоставляется в оторванных от учебных учреждений и работы местах.

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Он отметил положительные сдвиги в Рязанской, Саратовской и Волгоградской областях, в Москве, но в основном проблема «висит» во всех субъектах.

Ситуация как она есть

Юрист благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», руководитель Центра юридической помощи детям-сиротам Павел Денисов отмечает, что понятие очереди и очередности должно было уйти из оборота еще с 2013 года, когда были внесены изменения в процедуру и порядок предоставления жилья сиротам и детям, оставшихся без попечительства родителей. То, что список не подразумевает формирования очередности, признавал неоднократно и Верховный суд РФ в своих определениях.

— Задолженность действительно присутствует и достаточно существенная, а в некоторых регионах попросту ужасающая, — говорит Павел Денисов. — И в ее основе лежит не только недостаточное финансирование, но и недостаток строительства и наличия вакантных жилых помещений в распоряжении регионов и муниципалитетов. При этом введение альтернативного способа реализации жилищного права — сертификата — не сможет решить проблему как таковую, потому что средства на сертификаты тоже выделяются из федерального и регионального бюджетов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин объяснил, что многие из детей-сирот живут в детских домах или интернатах. И пока для получения квартиры они должны обратиться в специализированное учреждение и предоставить нужные документы, включая свидетельство о рождении, удостоверение личности и свидетельство о праве на получение жилья.