В Германии оценили ущерб от новых пошлин США

Новые американские пошлины могут обойтись Германии убытками в €200 млрд за время президентства в США Дональда Трампа. Об этом 3 марта сообщает издание Bild, ссылаясь на отчет Института экономики Германии (IW).

«Ущерб за четырехлетний срок полномочий Трампа может составить около €200 млрд», — указано в материале.

Кроме того, в Институте также оценили предполагаемый урон, который грозит Европейскому союзу (ЕС), он составил €750 млрд.

Авторы исследования назвали «экономической катастрофой» тариф в 20% для Германии. В этой ситуации они считают, что Еврокомиссия должна действовать осмотрительно, но с позиции силы.

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Позже эксперты сообщили, что объемы импорта в США из стран, в отношении которых были введены пошлины, могут снизиться минимум на 10–15% в этом году.

3 апреля директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая может привести к мировому финансовому кризису.