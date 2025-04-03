Эксперты оценили влияние на мировую экономику введения Трампом торговых пошлин
Объемы импорта в США из стран, в отношении которых президент США Дональд Трамп вводит пошлины, могут снизиться минимум на 10–15% в этом году, оценили опрошенные «Известиями» эксперты.
2 апреля американский лидер объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в Штаты продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — вовсе до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.
Тем временем лидеры других крупнейших экономик — в Европе и в Азии — еще перед выступлением Трампа заявили, что готовы ответить на меры США. Это может означать глобальную торговую войну.
Представленные тарифы на основных торговых партнеров США — Китай (34%) и Евросоюз (20%) — оказались сопоставимы и даже больше по отношению к тем, что ожидали западные СМИ. В таком случае снижение импорта в реальном выражении может составить 10–15% за год, спрогнозировал аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.
Инфляция ускорится во всех странах, против которых вводятся пошлины, но в ЕС это будет более выражено еще и из-за роста оборонных расходов, предположил независимый эксперт Андрей Бархота.
Однако, по мнению экспертов, прямое влияние от повышения импортных тарифов США на Россию окажется минимальным, так как после 2022 года у нас с Америкой крайне небольшой объем двусторонней торговли. Возможно, косвенное влияние может быть связано с ухудшением условий в мировой экономике и более слабым ростом экономики Китая.
«В этом случае можно ожидать сокращения мирового спроса на сырье — металлы, нефть, нефтепродукты, — что может негативно повлиять на российский экспорт», — предположила Ольга Беленькая из ФГ «Финам».
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Торговый воин: как новые пошлины США повлияют на мировую экономику