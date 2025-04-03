Дмитриев сообщил о встрече в Вашингтоне с представителями администрации Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 3 апреля сообщил, что проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа.
Он добавил, что встречи проходят по поручению президента России Владимира Путина.
«2–3 апреля <...> провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, восстановление диалога — это всегда непростой и постепенный процесс, однако каждая встреча позволяет «двигаться вперед». Дмитриев также уточнил, что позднее он даст краткие комментарии по итогам этих встреч.
Ранее в этот день сообщалось, что Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году.