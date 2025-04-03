Минфин США объяснил отсутствие России и Белоруссии в списке по тарифам
Министр финансов США Скотт Бессент в среду, 2 апреля, объяснил, почему Россия и Белоруссия не вошли в список стран, на которые распространяются новые торговые пошлины.
Бессент заявил, что тарифы не затронули эти страны, так как Соединенные Штаты не торгуют с ними, поскольку они находятся под экономическими санкциями.
Примечательно, что в списке стран, подлежащих тарифам, также нет Канады и Мексики, отметил телеканал Fox News.
После подписания указа Трамп раскрыл размеры пошлин в отношении ряда стран. При этом в ответ на пошлину из Китая в размере 67% США введут 34-процентный тариф.
26 марта президент Трамп анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.