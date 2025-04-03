В Россию в 2024-м приехало в 1,5 раза больше квалифицированных иностранцев

В России выросло число легальных трудовых мигрантов — в 2024 году людям из государств, с которыми у РФ установлен визовый режим, а также лицам без гражданства выдали 138 тыс. разрешений на работу (+40% к аналогичному периоду 2023-го), заявили «Известиям» в пресс-службе МВД. Из этого числа 38 тыс. документов пришлось на высококвалифицированных иностранных граждан (+54% к 2023-му).

Такой документ оформляет работодатель для людей из визовых стран, например Китая, США, Германии, а также государств Африки. Для того чтобы трудоустроить такого иностранца, компания сначала должна получить разрешение на привлечение сотрудника, а только потом оформить документ.

«В целом у работодателей больше уверенности в визовых иностранцах. По их мнению, такой работник, получая визу, нацеливается на долгосрочное трудоустройство. А значит, у организации есть смысл вкладываться в него — обучать, оплачивать переезд и проживание», — считает старший юрист практики трудового права BGP Litigation София Лунева.

Также на работу в России можно получить патент — это могут сделать граждане из безвизовых стран, таких как Азербайджан или Узбекистан. Как заявили редакции в МВД, количество выданных патентов сократилось с 2,1 млн в 2023-м до 2 млн в 2024-м. Иностранцы, которые получили такой вид документов, чаще всего работают в такси, строительстве, торговле, ремонте и общепите.

Рост выдач разрешений на работу в России обусловлен дефицитом кадров. Рынок труда остается напряженным, безработица находится вблизи исторического минимума — сейчас она на уровне 2,4%, подчеркнула руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она добавила: в такой ситуации внутренних трудовых ресурсов оказывается недостаточно.

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Труд устраивает: в РФ приехали в 1,5 раза больше квалифицированных иностранцев