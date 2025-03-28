Гостевой вход: в России внедрят цифровой профиль мигранта

В России с 30 июня начнется внедрение цифрового профиля мигранта, который заменит бумажный патент. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Известия» выяснили, как нововведение поможет контролировать статус иностранцев и России и какие проблемы позволит решить.

Новая мера

В России с июня начнется внедрение цифрового профиля мигранта для облегчения контроля их статуса. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления с ежегодным отчетом в Государственной думе.

Мишустин также заявил, что сейчас в России нелегально находятся около 640 тыс. иностранцев. Данные о них внесены в реестр контролируемых лиц МВД, который действует с февраля.

«Миграционная политика — крайне чувствительный вопрос. Большая доля нелегальной миграции — это угроза общественной стабильности и безопасности, но стратегически именно правоохранительные задачи нужно решить в первую очередь, а потом отвечать на вызов недостаточного количества и качества трудовых ресурсов, это важный элемент», — сказал председатель правительства.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер подчеркнул, что такое целеполагание будет заложено в концепции государственной миграционной политики. Что касается цифровизации этих процессов, то с декабря 2024 года проводится эксперимент по усилению контроля въезда и выезда иностранцев при пересечении границы: они должны сдавать биометрию (изображение лица и отпечатки пальцев) в аэропортах.

По данным МВД, в результате проверки 2 млн мигрантов в Россию не допустили более 550 лиц, изменивших свои персональные данные.

«С 30 июня будет формироваться цифровой профиль с уникальным идентификатором, который в будущем заменит бумажный патент. К патенту бумажному, чтобы заменить, надо еще подготовиться», — заключил Мишустин.

Что такое цифровой профиль мигранта

Цифровой профиль мигранта будет представлять собой комплекс сведений о человеке: биометрию, данные о выданных разрешениях на работу, информацию о месте регистрации, сроках пребывания и иные важные данные, которые ранее хранились на бумажных носителях или в разных базах, не всегда согласованных друг с другом. В основе лежит принцип «единого окна», позволяющего органам контроля получать доступ к документам без излишних бюрократических процедур.

— Концепция опирается на уже имеющийся опыт оцифровки государственных услуг. Создание общей платформы, аккумулирующей все данные о мигранте, логично продолжает линию правительства на внедрение электронных сертификатов, паспортов и других документов, — объясняет «Известиям» адвокат Шон Бетрозов.

Такой подход, отмечает он, позволит усилить контроль за миграционными потоками, повысить прозрачность взаимодействия между госорганами и лицами, прибывающими в Россию, а также облегчить процедуру проверки легальности нахождения иностранца в стране.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— При этом важно отметить, что цифровой профиль не заменит классический паспорт иностранного государства или заграничный паспорт, а станет дополнительным механизмом, действующим в рамках российского правового поля, — говорит Бетрозов.

В Минцифры пояснили, что создать профиль при желании иностранцы смогут и самостоятельно — в приложении RuID. Это аналог «Госуслуг» для иностранцев, который уже разрабатывают в рамках эксперимента. В нем можно будет сообщить о своем визите в Россию и получать услуги на территории страны, например оформить медстраховку или записаться в МВД.

При этом изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей в возрасте до шести лет, дипломатов и членов их семей, а также сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и членов их семей.

Для чего нужен цифровой профиль мигранта

По мнению экспертов «Известий», практическая необходимость введения цифрового профиля мигранта объясняется несколькими факторами. Во-первых, миграционные потоки остаются высокими: в 2024 году в Россию въехали 9,5 млн иностранных граждан, что почти на 5% больше, чем годом ранее.

В феврале 2025-го, по словам первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового, в стране находилось более 6,1 млн иностранных граждан, это примерно 4,2% от населения (146,2 млн человек). Государство стремится обеспечить прозрачность их пребывания, особенно если речь идет о трудовой миграции.

— Наличие единой электронной базы, где собраны все данные о человеке, решает проблему раздробленности информации между несколькими ведомствами. Нередко бывало так, что одна структура видела у мигранта одни сведения (например, у него был патент, но его срок давно истек), другая структура обладала более свежими сведениями, а третья вовсе не имела доступа к части документов. Цифровой паспорт делает эту проблему неактуальной: при корректном ведении базы все заинтересованные органы получают актуальную и однозначную информацию, — говорит юрист Шон Бетрозов.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Во-вторых, считает он, цифровой паспорт нужен для упрощения процедур для самого мигранта. Соискателю патента больше не нужно хранить кипу бумаг и следить за тем, чтобы у каждого ведомства находились те же версии. Так, объясняют «Известиям» в юридической службе Legality, оказывающей миграционную помощь, сегодня на руках у иностранца должны быть паспорт, миграционная карта, уведомление о прибытии (регистрация), дактилоскопическая (так называемая зеленая) карта, патент, трудовой договор со штампом уведомления МВД, квитанции об оплате авансовых платежей НДФЛ.

— Также каждый мигрант обязан пройти медкомиссию с добровольной сдачей ДНК — и, если чего-то не хватает, ставится вопрос о легальности/нелегальности пребывания человека в России с возможной депортацией и запретом на въезд в страну, — отмечают в организации.

Теперь же за счет перехода на электронные документы человек получает доступ к своим данным в режиме онлайн, а при необходимости может подтвердить их наличие в электронной системе.

— Это позволяет избежать подделок или несоответствий, а также мотивирует мигрантов пользоваться легальными каналами оформления, понимая, что уклониться от учета станет сложнее, — заключает Шон Бетрозов.

Как будет работать цифровой профиль мигранта

Как объясняет юрист Бетрозов, по задумке правительства, цифровой профиль мигранта будет создан на основе уже существующих информационных систем, включая базы МВД, ФНС, Социального фонда, систем медицинского страхования и других. При пересечении границы иностранный гражданин будет идентифицироваться в рамках Единой биометрической системы или других согласованных механизмов.

— Для подтверждения статуса, к примеру, трудового мигранта и легального нахождения в РФ, предусматривается возможность быстрой проверки цифрового профиля работодателем и уполномоченными органами. Сама процедура проверки может быть реализована через QR-код, электронное приложение «Госуслуги» или специальные порталы. В результате формируется единая среда, в которой все обновления данных происходят в реальном времени, а органы, получающие запрос на проверку, видят самую свежую информацию, — рассказывает адвокат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предполагается, что мигрант будет вносить свои данные, загружать электронные копии документов и оплачивать соответствующие пошлины также в режиме онлайн. С точки зрения технической реализации многие решения строятся на той же платформе, что и электронные паспорта граждан РФ, или на «Госуслугах». Статус патента, история въездов-выездов, наличие либо отсутствие запретов на въезд или нарушений миграционного законодательства также отражаются в цифровой среде.

— Ключевая особенность проекта — обязательная биометрическая идентификация. Государственные структуры подчеркивают, что она поможет однозначно связать человека с его профилем, исключив возможность передачи документов другому лицу или оформления на фиктивное имя. Использование биометрии уже закреплено в федеральном законодательстве в части сбора и обработки персональных данных и проходит дополнительную регламентацию для целей миграционного контроля. Безусловно, здесь важно обеспечить защиту биометрической информации, чтобы избежать рисков утечки и неправомерного использования, — заключает собеседник «Известий».

Что изменит появление цифрового профиля мигранта

Появление цифрового профиля мигранта поможет решить как минимум четыре проблемы, связанных с иностранными гражданами. Первая — ситуация с нелегальной миграцией и серым рынком труда.

— Когда иностранцы работают без патентов или с поддельными документами, бюджеты регионов недополучают налоги и сборы, а сами мигранты оказываются вне правового поля, не защищены ни трудовым законодательством, ни социальными гарантиями. Цифровой паспорт делает процесс оформления прозрачным и усложняет работу черных посредников, которые ранее могли помогать нелегалам оформлять липовые бумаги , — объясняет адвокат.

Вторая проблема — отсутствие четкого взаимодействия между разными органами власти, в том числе проблемный обмен данными между региональными подразделениями МВД, налоговыми органами и службами занятости. Электронная система позволяет объять все уровни и регионы, создавая единую платформу, доступную уполномоченным чиновникам. Это существенно снизит количество дублирующихся проверок и ситуаций, когда один орган видит просроченные документы, а другой, напротив, считает их действительными.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Третья проблема — снижение социальной напряженности, связанной с неконтролируемой миграцией.

— Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, высокая доля нелегалов может представлять угрозу общественной стабильности. Когда власти не понимают реальных масштабов пребывания иностранцев и не могут выявлять нарушителей, возрастает риск криминальных инцидентов, неуплаты налогов, демпинга на рынке труда и бытовых конфликтов. Цифровой паспорт позволит более оперативно выявлять нелегальных мигрантов и регулировать их статус , — продолжает Шон Бетрозов.