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Важное допущение: водителей-иммигрантов отправят на экзамены в ГАИ

Кому и как придется менять национальные права на российские
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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С 1 апреля иностранцам, получившим гражданство РФ или вид на жительство, будет нельзя управлять транспортными средствами по национальным правам. Для получения российского водительского удостоверения им придется сдавать экзамены, а в ряде случаев проходить обучение в автошколе. Кого касаются эти ограничения, что будет грозить тем, кто не поменяет права, и как это скажется на грузовых и пассажирских перевозках, выясняли «Известия».

Без шуток

Иностранцам, которые до 1 апреля прошлого года получили гражданство России или ВНЖ и не обменяют национальные права на российские до 1 апреля 2025 года, придется сдавать в Госавтоинспекции экзамен по теории, а в некоторых случаях проходить обучение в автошколе и сдавать не только теорию, но и практику. Это предусмотрено вступившими в силу весной прошлого года изменениями в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым национальные водительские удостоверения считаются действительными на территории РФ в течение года с даты получения их владельцем российского гражданства или ВНЖ.

Рейд ГИБДД
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

При этом в течение всего прошлого года для обмена национальных прав на российские действовал упрощенный порядок. С 1 апреля он прекращается, и теперь новым гражданам РФ и обладателям ВНЖ придется успешно сдать в Госавтоинспекции экзамен на знание ПДД. Это требование касается обладателей прав категорий М (мопеды), А (мотоциклы) и В (легковые автомобили), а также подкатегорий А1, В1. Для обмена национальных прав на управление грузовиками и автобусами (категории C и D, а также их подкатегории, в том числе для езды с прицепом) придется пройти курс обучения в автошколе, а затем сдать и «теорию», и «практику». Такие требования не распространяются на водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.

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Управление транспортным средством с национальными правами после указанной даты считается нарушением ПДД, за которое грозит штраф в размере 5–15 тыс. рублей.

Трудности проверок

Необходимость такого обмена вызвана определенными сложностями в проверке сотрудниками полиции законности выдачи водительских документов в других государствах, рассказал «Известиям» член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. В ряде стран ситуация с получением водительских удостоверений «вызывает вопросы», отметил он.

— К сожалению, с рядом государств пока так и не удалось наладить обмен информацией о выданных водительских удостоверениях, при этом нередко возникают сомнения в легальности и законности таких документов. Поэтому и было принято решение об обязательном обмене национальных прав на российские в течение года после получения иностранным водителем гражданства России или вида на жительства с обязательной проверкой его знаний ПДД, — рассказал «Известиям» Игорь Моржаретто.

Вид на жительство иностранного гражданина
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Проблемы с законностью выдачи водительских удостоверений подтверждают и высокопоставленные чиновники некоторых стран — участников ЕАЭС. Например, объявляя недавно о введении в Киргизии с 1 сентября проверок на знание ПДД у нарушителей прямо на месте, пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов признал, что не все выданные в Киргизии права были получены легально.

— После 1990-х годов многие получили водительские удостоверения, даже не изучая ПДД. Многие, к сожалению, получили права не через обучение, а через покупку. Лишь 20–30% водителей действительно сдавали экзамены. До 2020 года водительские удостоверения массово продавались за 15–20 тыс. сомов. Сейчас эта практика полностью прекращена, и все получают права только после обучения, — пояснил он необходимость введения в Киргизии новой формы контроля знаний ПДД у автомобилистов.

Водитель и пассажирка маршрутного такси
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Однако требование обучения в автошколе и сдачи теории и практики для обмена «грузовых» и «автобусных» прав член президиума Общественного совета при МВД РФ считает избыточными. По его мнению, в этом случае вполне можно было обойтись и проверкой знаний ПДД, как в случае с «легковыми» и «мотоциклетными» удостоверениями.

— Многие приехали в Россию, получили гражданство или ВНЖ и устроились работать водителем грузовика или автобуса, чтобы зарабатывать. Вместо этого им приходится тратить полгода на обучение. Думаю, что проверки «теории» было бы вполне достаточно, — считает Игорь Моржаретто.

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Таксисты уже легализовались

Несмотря на то что в сфере такси, пассажирских и грузовых перевозок работает большое количество мигрантов, опрошенные «Известиями» эксперты не предвидят проблем в этих отраслях в связи с необходимостью замены прав.

Сотрудники ДПС проверяют документы у водителя такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Во многих регионах страны уже давно действует запрет на работу в сфере таксомоторных перевозок водителей-иностранцев, рассказала «Известиям» председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Поэтому значительная часть водителей машин с «шашечками» уже являются гражданами России и имеют российские водительские удостоверения, отметил она.

— Проблема нехватки водителей такси существует. Однако не думаю, что она усугубится в связи с необходимостью замены иностранных прав на российские, — полагает Ирина Зарипова.

Не предвидит сложностей в пассажирских перевозках общественным транспортом, где среди водителей также велика доля выходцев из других стран, и президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль. По его словам, поскольку о введении этого требования было известно уже давно, большинство автобусных парков заранее обязало своих сотрудников-экспатов озаботиться обменом национальных прав на российские.

Фура на железнодорожном переезде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Что касается грузоперевозок, то, по словам Тараса Коваля, пик нехватки дальнобойщиков уже прошел, ситуация в этой сфере нормализуется. Уже сейчас перевозчики постепенно отказываются от услуг иностранных водителей.

— Прежде, когда проблема дефицита кадров была особенно острой, компании готовы были посадить за руль фуры любого человека, неважно с какими правами. Сейчас приоритет уже имеют граждане России с российскими водительскими удостоверениями, — подчеркнул он.

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