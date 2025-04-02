Строительство нового здания поликлиники №10 в Иркутске завершат осенью

В Иркутске осенью этого года планируют завершить строительство одного из крупнейших детских медучреждений региона. Общая готовность здания поликлиники №10 составляет более 90%, сообщает региональное правительство.

По данным на 2 апреля, подрядчик уже завершил кровельные и фасадные работы. Внутренние отделочные работы выполнены на 85%, устройство инженерных коммуникаций — на 90%, благоустройство прилегающей территории — на 50%.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, новое здание поликлиники состоит из двух блоков. В первом разместят отделение неотложной помощи, педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения, а также лаборатории и бассейн для реабилитации. Во втором блоке — подземный гараж, прачечная, комнаты отдыха для персонала и другие помещения.

Стоимость строительства поликлиники составляет более 1,3 млрд рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».