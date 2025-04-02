Келлог не исключил скорого приближения прекращения огня на Украине

Украинский конфликт находится на грани прекращения огня. Об этом 2 апреля сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Соединенные Штаты намерены продолжать стремиться к полному прекращению огня.

Келлог подчеркнул, что после возможного 30-дневного прекращения огня будет трудно возобновить конфликт. При этом он отметил, что для реализации нужно получить список условий, которые будут отвечать интересам и Москвы, и Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля подтвердил готовность заключить безусловное прекращение огня с Россией. Глава киевского режима также выразил надежду на помощь Трампа в решении разногласий с Москвой.