Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Мьянмы

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло неподалеку от побережья Мьянмы. Об этом 1 апреля сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его данным, землетрясение произошло в 22:57 по местному времени (19:27 мск). Эпицентр располагался на расстоянии 154 км к югу от города Янгона, где проживают более 4,4 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В азиатской республике 31 марта было зафиксировано два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. Число погибших, по последним данным, превысило 3 тыс. человек.

На следующий день в Мьянму прибыли более 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн 31 марта объявил общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.