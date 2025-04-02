Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3 тыс. человек
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3 тыс. человек. Об этом 2 апреля сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
«В результате смертоносного землетрясения в Мьянме погибли 3003 человека, 4515 получили ранения и 351 человек пропал без вести», — говорится в сообщении.
В азиатской республике 31 марта было зафиксировано два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. Число погибших насчитывало тогда более 2,7 тыс. человек.
На следующий день в Мьянму прибыли более 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн 31 марта объявил общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.
На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) 1 апреля сообщили о землетрясении магнитудой 5,0, которое было зафиксировано в 16 км от города Мандалай в Мьянме. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.