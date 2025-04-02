Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил обязать банки возвращать украденные деньги в случае взлома приложения
Мир
Нетаньяху сообщил о захвате дополнительной территории в секторе Газа
Мир
В ОБСЕ назвали поджог могилы Федорчака оскорблением памяти журналиста
Мир
РФ и Иран подтвердили курс на поиск переговорных решений по ядерной программе
Мир
Президент Грузии подписал аналогичный американскому закон об иноагентах
Общество
ФАС рекомендовала регионам РФ активнее заключать ценовые соглашения по мясу
Общество
Синоптик спрогнозировал понижение ночных температур на выходных в Москве
Мир
СМИ заявили о потере Японией до 1,75 трлн иен от пошлин США на импортные автомобили
Мир
Адвокат Гуцул заявил о намерении обратиться с жалобой на ее арест в ЕСПЧ
Мир
Актер из «Трех мушкетеров» Алоис Швеглик умер в возрасте 85 лет
Общество
В России могут запустить нацпроект по электроэнергетике
Мир
В Азербайджане признали непригодными более 136 т мясной продукции с Украины
Мир
Еврокомиссар заявил о невозможности ни для одной страны ЕС противостоять РФ в одиночку
Экономика
ЦБ заявил о рисках замедления роста мировой экономики из-за пошлин США
Политика
Россия и Литва прекратили соглашение о таможенном сотрудничестве
Общество
Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку
Экономика
Депутат Харченко призвала возвращать родителям 20% от стоимости путевок для детей
Сюжет:

Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3 тыс. человек

Синьхуа: число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3 тыс. человек
0
EN
Фото: China Daily via REUTERS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3 тыс. человек. Об этом 2 апреля сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

«В результате смертоносного землетрясения в Мьянме погибли 3003 человека, 4515 получили ранения и 351 человек пропал без вести», — говорится в сообщении.

Афтершоковое состояние: как землетрясение отразится на конфликте в Мьянме
Военная оппозиция пытается усилить свое влияние на фоне катастрофы

В азиатской республике 31 марта было зафиксировано два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. Число погибших насчитывало тогда более 2,7 тыс. человек.

На следующий день в Мьянму прибыли более 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн 31 марта объявил общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) 1 апреля сообщили о землетрясении магнитудой 5,0, которое было зафиксировано в 16 км от города Мандалай в Мьянме. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025