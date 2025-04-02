Штурмовики ВС РФ раскрыли подробности освобождения Пантелеймоновки в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ при освобождении населенного пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) делали маскировочные сети, чтобы избежать столкновения с украинскими дронами в ночное и дневное время. Об этом 2 апреля сообщил «Известиям» штурмовик 68-го гвардейского танкового полка 150-й мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» с позывным Сёма.

«Мастерили даже вплоть до того, что из масксети делали «Лешего». Если по открытке идешь — превращаешься в стог сена, <...>, и он (беспилотник. — Ред.) пролетает, он не видит, у него камера плохая, он не улавливает. Так замер и потихоньку <...>, по 100 м, по 50 м продвигались», — заявил он в беседе с корреспондентом «Известий» Валентином Трушниным.

По словам штурмовика, военные в том числе маскировали сеть с помощью бутылок и мусора, чтобы противник не смог обнаружить их.

Штурмовик подразделения с позывным Рус уточнил, что столкновение с дроном ощущается как взгляд в глаза смерти. Он подчеркнул, что выйти один на один с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) страшнее, чем с человеком.

«С дроном страшнее, потому что ты, когда идешь в стрелковый бой, видишь своего противника, ты знаешь, где он находится, и прорываешься к нему, а в стрелковом бою они с нами не тянут, потому что мы своим напором их берем», — добавил он.

ВС России освободили Пантелеймоновку 29 марта. Тогда же российские военные освободили населенный пункт Щербаки в Запорожской области.

1 апреля штурмовики группировки войск «Центр» рассказали о деталях освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР. Действующий замполит первой роты первого батальона 428-го мотострелкового полка Артур Галин уточнил, что во время штурма бойцы использовали специальные антидроновые одеяла, которые помогают остаться незаметным для оператора беспилотника.