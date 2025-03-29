ВС России освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Щербаки в Запорожской области. Об этом 29 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении министерства.
На этом направлении армия России нанесла поражение шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Новооленовка, Ульяновка и Старая Николаевка. Противник потерял до 300 военных, пять автомобилей, американскую бронированную машину HMMWV и танк. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Щербаки освободили бойцы группировки войск «Днепр», которые поразили три украинские бригады в районах населенных пунктов Степногорск, Каменское и Новоандреевка Запорожской области, а также около Днепровского и Никольского Херсонской области. ВСУ потеряли более 70 военных, станцию радиоэлектронной борьбы и автомобиль.
Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 73 дрона самолетного типа.
В этот же день в Минобороны РФ рассказали, что расчеты 130-мм буксируемых гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили боевую технику, личный состав и взводный опорный пункт ВСУ на харьковском направлении. Координаты целей поступают от разведки напрямую артиллерийскому командованию, указали в ведомстве.