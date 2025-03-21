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Опасные роботы: как на переднем крае в Донбассе работают наземные беспилотники РФ

Автономные системы решают задачи логистики переднего края и несут вооружение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Роботизация поля боя стала одной из главных особенностей боевых действий в специальной военной операции. Помимо широко известных беспилотных летательных аппаратов, выполняющих огромное количество боевых и вспомогательных задач, в войсках внедряются и наземные автономные аппараты, которые пока представлены не столь массово. Как в 1-й Славянской бригаде 51-й Донецкой армии применяют наземные беспилотные платформы и каковы их функции, узнали «Известия».

Наземные беспилотники решают задачу логистики переднего края

Гусеничные платформы в 1-й Славянской бригаде начали внедрять еще в 2023 году во время боев в авдеевской промзоне. Постепенно рос и радиус действия, и разнообразие выполняемых задач. В своем сегодняшнем виде наземные беспилотники успели разделиться на множество модификаций: на одной базе могут быть установлены разные варианты вооружения и транспортная платформа. Кроме того, роботы могут тянуть колесный прицеп почти такого же размера.

робот
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Транспортер переднего края «Сюрприз-эвакуация». Он решает все задачи логистики переднего края, так как сейчас война у нас идет с воздушной угрозой. Самое опасное — это доставка боеприпасов, продуктов, воды. Боец на линии боевого соприкосновения находится больше чем в километре от ближайшего места со снабжением. И кому-то приходится преодолевать это расстояние груженым, с сумками. В связи с угрозой БПЛА это очень опасно. Однако эти платформы позволяют обеспечить наших бойцов, — объясняет военнослужащий с позывным Соболь.

сво
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Бывший строитель, родом из ДНР, он попал в войска в самом начале СВО, в ходе мобилизации в республике. Начинал боевой путь в стрелковых подразделениях. Мы встречались с Соболем первым летом спецоперации, на одной из позиций «старой линии фронта», которую удерживали мобилизованные. Тогда он показывал имевшуюся в распоряжении взвода снайперскую винтовку Мосина времен Великой Отечественной войны. А сегодня проводит «экскурсию» по боевым беспилотникам бригады.

боец
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Для погрузки раненых и вывоза их в сторону тыла на гусеничной платформе открывается борт и фиксируется в разложенном положении, что позволяет разместить и зафиксировать носилки. Первые платформы двигались со скоростью чуть больше 3 км/ч и имели ограниченную автономность — несколько сотен метров. По мере роста скорости, которая сегодня уже больше 9 км/ч, и автономности, накапливался и боевой опыт.

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Какое вооружение ставят на наземные беспилотники

Когда конструкции улучшились в достаточной степени, следующий логичный шаг был в установке боевых модулей. Нам показывают сразу несколько вариантов, многие из которых уже побывали в бою. Это и различные пулеметные машины со спаренными пулеметами винтовочного калибра и крупнокалиберным «Утесом». Робот не сильно ограничен в весе боеприпасов, и в таком варианте пулеметы могут стрелять не только точнее, будучи закрепленными на платформе, но и дать большую плотность огня, работая длинными очередями. Гусеничные платформы выдерживают отдачу намного лучше, чем живой стрелок и чем любой вид пехотного станка в силу большего веса.

гранатомет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Есть и вариант с установкой на гусеничной платформе автоматического гранатомета АГС и конструкции с различными противотанковыми гранатометами или огнеметами, собранными в «пакет», наподобие небольших реактивных систем залпового огня. Такие машины могут автономно уезжать на километры от пункта управления, а после появления ретрансляторов — и на десятки километров.

Наведение осуществляется поворотом машины, а подъем — актуатором. Этот вариант зарекомендовал себя в войсках и пользуется большим спросом. Платформа является неотъемлемым элементом штурма: главная задача боевой единицы — прикрывать штурмовые группы и поражать легкую технику врага, — объясняет Соболь.

беспилотник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Боевые машины подъезжают к опорным пунктам врага на 400–500 м и создают плотность огня, которую не может дать стрелковое отделение. На полигоне мы увидели работу всего этого вооружения. Небольшие гусеничные платформы, силуэт которых меньше, чем у расчета РПГ, выходя на прямой выстрел, открывают огонь по мишеням. В случае с гранатометами РПГ они работают с большей скорострельностью, чем может добиться живой стрелок.

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А если говорить об автоматическом гранатомете АГС и крупнокалиберном пулемете «Утес», то такие типы оружия вообще невозможно взять с собой в рамках штурмовой группы, а тем более развернуть в прямой видимости позиций врага. Когда беспилотник с автоматическим гранатометом пристреливается по условному опорному пункту врага и одной очередью выдает по мишени остаток боекомплекта, можно хорошо представить, какое воздействие это имело бы на врага. Разрывы гранат ложатся с разлетом в несколько метров, по меркам гранатомета это почти что «в точку».

наземный беспилотник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

После того, как свою работу показали все варианты вооруженных платформ, и бойцы, и журналисты живо обсуждают увиденное. Звучат риторические вопросы о том, что же лучше: сотня патронов из крупнокалиберного пулемета с дистанции 300 м или пять выстрелов огнемета. Но всем очевидно, что попасть под огонь беспилотной платформы никто не хотел бы.

сво
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

С точки зрения мобильности сегодняшние роботы доставляются на микроавтобусе или небольшом грузовике на дистанцию 10–15 км от фронта. Их можно быстро спустить на землю, зарядить вооружение, и далее робот движется своим ходом, а люди могут уйти в укрытие.

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В целом можно отметить, что массовая наземная роботизация способна нивелировать сразу несколько проблем в текущих боях: преимущество подготовленных позиций противника, особенно в полевых условиях. А кроме того — снизить потери при передвижениях личного состава в прифронтовой полосе, где одной из самых больших опасностей сегодня стала логистика «последнего километра».

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