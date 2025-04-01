Российские штурмовики рассказали подробности освобождения Запорожья в ДНР

Штурмовики группировки войск «Центр» 1 апреля рассказали о деталях освобождения населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Всё есть — камикадзе есть, артиллерия есть, всё это у нас присутствует. Мы всё это сначала обрабатываем камикадзе, артиллерией, и потом штурмовые группы идут, зачищают в основном. Ну, всякое бывает, конечно», — командир третьей штурмовой роты, лейтенант Ахметшин Ильшат Раисович поделился впечатлениями с корреспондентом «Известий» Валентином Трушниным.

По его словам, бои изначально шли на окраинах населенного пункта. После закрепления на местности российских войск стал открыт путь и на само Запорожье.

«После этой задачи меня поставили замполитом, так как прошлый замполит, к сожалению, погиб. Да, я заходил как командир взвода, за мной было 10 человек. По группам всё точно так же», — рассказал действующий замполит первой роты первого батальона 428-го мотострелкового полка Галин Артур Рафикович.

Он уточнил, что во время штурма бойцы использовали специальные антидроновые одеяла, которые помогают остаться незаметным для оператора беспилотника.

«Чтобы спрятаться от дрона противника, используется антидроновое одеяло. <...> Им укрываешься, и дрон тебя не видит», — сообщил боец.

Об освобождении Запорожья Минобороны сообщило 30 марта. Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение формированиям 10 бригад, полку и батальону штурмовиков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Зверево, Песчаное, Петровское, Котлино, Миролюбовка, Шевченко, Успеновка, Новосергеевка, Удачное, Красноармейск и Новоторецкое. Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что военные РФ уничтожили американскую гаубицу M777 ВСУ ударом FPV-дрона. Орудие противника было спрятано среди растительности, и после прямого попадания беспилотника оно взорвалось.