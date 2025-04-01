Реклама
Прямой эфир
Армия
Российский военнослужащий одолел боевика ВСУ и взял его в плен
Наука и техника
Reuters сообщило о возвращении астронавтов миссии Starliner к работе с Boeing
Мир
Экс-участница «Ашрам Шамбалы» рассказала об укладе жизни секты
Мир
Депутат Госдумы предложил увеличить индексацию пенсий
Общество
Россельхознадзор обязал сеть «Светофор» уничтожить 1,3 т продукции в Приморье
Мир
Axios сообщило о визите Маска в ЦРУ для обсуждения работы DOGE
Мир
ЦАХАЛ сообщила о нанесении воздушного удара по объекту «Хезболлы» в Ливане
Мир
СМИ узнали о желании ЕС возобновить поставки российского газа
Мир
Суд не будет откладывать блокировку запрета на трансгендеров в армии США
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Мир
Южнокорейский суд вынесет решение по импичменту президента Юн Сок Ёлю 4 апреля
Происшествия
Почти 40 человек были эвакуированы из-за пожара в Новом Уренгое
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА ВСУ над Брянской областью
Общество
МЧС сформировало самую большую группировку спасателей для помощи Мьянме
Мир
Трамп заявил о продолжении атак по хуситам до прекращения ударов в Красном море
Мир
FT сообщила о планах США и Дании провести переговоры на высоком уровне
Экономика
На высокобюджетном рынке новостроек Москвы уменьшилось число апартаментов
Сюжет:

Российские штурмовики рассказали подробности освобождения Запорожья в ДНР

0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Штурмовики группировки войск «Центр» 1 апреля рассказали о деталях освобождения населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Всё есть — камикадзе есть, артиллерия есть, всё это у нас присутствует. Мы всё это сначала обрабатываем камикадзе, артиллерией, и потом штурмовые группы идут, зачищают в основном. Ну, всякое бывает, конечно», — командир третьей штурмовой роты, лейтенант Ахметшин Ильшат Раисович поделился впечатлениями с корреспондентом «Известий» Валентином Трушниным.

По его словам, бои изначально шли на окраинах населенного пункта. После закрепления на местности российских войск стал открыт путь и на само Запорожье.

«После этой задачи меня поставили замполитом, так как прошлый замполит, к сожалению, погиб. Да, я заходил как командир взвода, за мной было 10 человек. По группам всё точно так же», — рассказал действующий замполит первой роты первого батальона 428-го мотострелкового полка Галин Артур Рафикович.

Он уточнил, что во время штурма бойцы использовали специальные антидроновые одеяла, которые помогают остаться незаметным для оператора беспилотника.

«Чтобы спрятаться от дрона противника, используется антидроновое одеяло. <...> Им укрываешься, и дрон тебя не видит», — сообщил боец.

Опасные роботы: как на переднем крае в Донбассе работают наземные беспилотники РФ
Автономные системы решают задачи логистики переднего края и несут вооружение

Об освобождении Запорожья Минобороны сообщило 30 марта. Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение формированиям 10 бригад, полку и батальону штурмовиков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Зверево, Песчаное, Петровское, Котлино, Миролюбовка, Шевченко, Успеновка, Новосергеевка, Удачное, Красноармейск и Новоторецкое. Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что военные РФ уничтожили американскую гаубицу M777 ВСУ ударом FPV-дрона. Орудие противника было спрятано среди растительности, и после прямого попадания беспилотника оно взорвалось.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025