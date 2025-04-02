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Карта спецоперации на Украине 2 апреля

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 апреля можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, а подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 94 над территорией Российской Федерации», — сообщило Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49 424 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 632 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 172 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 592 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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