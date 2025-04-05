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Артемон — дери полоз: что это за праздник, что можно и нельзя делать 6 апреля

Артемон — дери полоз отмечается в России 6 апреля
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Фото: Global Look Press/Wolfgang Weinhäupl
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По народному календарю 6 апреля отмечается Артемон — дери полоз. Праздник получил свое название из-за погодных условий, которые нередко приводили к порче полозьев саней. В 2025 году торжество выпадает на воскресенье. О том, какие поверья и приметы существуют в этот день, рассказывают «Известия».

История народного праздника, отмечаемого 6 апреля

История торжества неразрывно связана с именем преподобного святителя Артемия (Артемона) Солунского, жившего на рубеже I–II веков в древнем городе Селевкия на территории современной Турции. Он славился своим благочестием, так что сам апостол Павел назначил его первым епископом города как самого достойного.

Святой муд­ро руководил паствой и скончался в глу­бо­кой ста­ро­сти, прослыв многими добрыми делами. И, хотя о жизни угодника известно не так много, память о нем сохранялась на протяжении многих веков. Церковь ежегодно почитает святого в начале апреля.

В народе этот день известен как Артемон — дери полоз. На дворе еще часто лежал снег, который под воздействием солнца превращался в ледяной настил, который мог сильно повредить или ободрать полозья саней. Между тем крестьяне не спешили менять сани на телеги, дожидаясь, когда полностью установится теплая погода.

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Церковные службы в честь светлого торжества начнутся вечером 6 апреля

Часто в праздник наводили порядок во дворах и разжигали костры. В огонь кидали всё ненужное: сломанные лавки, прохудившиеся матрасы и другие вышедшие из обихода вещи. С огнем обходили и избы, чтобы прогнать нечистую силу. Нередко пламя освещало дорогу к церкви, чтобы путники могли попасть на вечернюю службу перед Благовещением Пресвятой Богородицы, которое отмечается на следующий день.

Что можно и нельзя делать в праздник

Поскольку на Благовещение любая работа считается грехом, то все неотложные дела необходимо завершить заранее. Это касается не только физического труда, но и рукоделия. Накануне большого церковного праздника нельзя сквернословить, ругаться, вступать в конфликты с близкими, отказывать в помощи.

По народным поверьям, также не рекомендуется ходить в гости или принимать кого-либо у себя, чтобы не отвадить удачу. Не стоит совершать крупные покупки и давать в долг, иначе деньги утекут сквозь пальцы.

Так как торжество приходится на Великий пост, запрещено устраивать шумные гуляния. Под запретом находится употребление пищи животного происхождения и алкоголя. В сам праздник Благовещения для верующих делаются небольшие послабления.

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В 2025 году торжество приходится на понедельник

Народные приметы на 6 апреля 2025 года

Согласно погодным приметам, теплая ночь на Артемия Солунского обещает хорошую весну и скорое лето. Если с утра выпала роса или начался дождь, то год будет урожайным. Если пошел снег, будет хороший урожай гречки. А морозный день предвещает много овса и проса.

Обращали внимание и на поведение птиц. Так, если поет жаворонок, то потеплеет, а если заблик — похолодает.

Ранее «Известия» рассказали о традициях праздника Василий Теплый, который отмечался в начале апреля.

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