4 апреля — Василий Теплый: история, традиции, народные приметы

Каждый год 4 апреля православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского, который храбро исповедовал свою веру во времена распространения ереси и гонений. В 2024 году торжество приходится на четверг. На Руси в этот день отмечали народный праздник Василий Теплый. О том, какие традиции и запреты с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Василий Теплый в 2024 году — история

Святой Василий жил в IV веке нашей эры. Он был пресвитером в городе Анкире в Галатии (территория современной Турции). В начале века среди священнослужителей и богословов начала распространяться арианская ересь. Последователи этого учения считали, что Сын Божий — это творение Господа, не единосущное с ним и не равное ему. Подобные идеи вызвали осуждение многих верующих, так как они нарушали концепцию Святой Троицы.

Среди ярых противников арианства был и святой Василий. Он неустанно призывал свою паству не верить лживым речам еретиков. За это местный арианский собор лишил его священнического сана. Однако на Палестинском соборе в 334 году ему вернули сан пресвитера.

В 361 году на римский престол взошел император Юлиан. Он намеревался возродить язычество в стране и применял для этого самые жестокие меры. За это христианская церковь назвала его Отступником.

Несмотря на усиливающиеся гонения, святой Василий продолжал открыто проповедовать веру в Христа, отказываясь приносить жертвы ложным богам и призывая к этому других. Смелость пресвитера вызвала недовольство анкирских властей. Его судили как человека, выступающего против государства, и после долгих пыток бросили в темницу.

Пока Василий находился в заточении, двое бывших христиан, отказавшихся от своей веры, пытались убедить святого встать на путь язычества, но тот оставался непреклонен. Позднее в город прибыл сам император Юлиан. Узнав о судьбе мученика, он призвал его к себе и предложил поучаствовать в жертвоприношении. Однако Василий не стал слушать Отступника, заявив, что его власть будет недолговечной, а самого правителя ждет бесчестная кончина.

Слова святого привели Юлиана в ярость. Он приказал запереть пресвитера в темнице и каждый день отрезать от его кожи лоскуты на ремни. Василий стойко терпел истязания, не переставая молиться, и после долгих мучений скончался в 362 году.

Василий Теплый в 2024 году — традиции

На Руси 4 апреля отмечали день Василия Теплого. Такое название праздник получил из-за того, что к этому времени в большинстве регионов уже устанавливалась теплая погода, активно таяли остатки снежного покрова, а под крышами звучала капель.

На завтрак хозяйки пекли небольшие калачи в виде солнца для каждого члена семьи. Угощение было принято съедать целиком, а крошки отдавать птицам. Считалось, что это помогает укреплять здоровье и набираться сил.

Также на Василия Теплого проверяли состояние обуви. Всё, что поддавалось починке, латали, а безнадежно испорченное выкидывали. Согласно поверьям, выносить старые башмаки из дома следовало исключительно носками вперед, иначе к владельцу вернутся все проблемы, с которыми он сталкивался, когда носил их.

Люди, планировавшие строительство дома, бани, сарая или загона для животных, в праздник внимательно наблюдали за течением талых вод. Там, куда стекали ручейки со всего двора, ничего не возводили, потому что знали, что постройка будет стоять непрочно.

Василий Теплый в 2024 году — что можно и нельзя делать

Верующим в этот день рекомендуется посетить храм или помолиться дома. Будет полезно ознакомиться с житием Василия Анкирского или освежить его в памяти. Кроме того, важно помнить, что праздник выпадает на Великий пост, во время которого нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения. В период поста следует уделять больше времени добрым делам и укреплению своей веры, тогда как праздные развлечения должны отойти на второй план.

На Руси с Василием Теплым связывали различные суеверия. Считалось, что в праздник нельзя начинать несколько дел одновременно, так как ни в одном не удастся преуспеть. Также не стоило делиться своими планами и мечтами, иначе они не сбудутся. Девушки в этот день откладывали вышивку и другие виды рукоделия, чтобы не испортить работу.

В праздник старались не вывешивать постиранное белье на улице. По поверьям, в него могла забраться нечисть, желающая навредить людям. Женщины на Василия Теплого вытирали лицо только своим полотенцем, чтобы сохранить красоту и верность супруга.

Помимо этого, в день торжества не ели хлеб с горбушки, опасаясь болезней в семье. Эту часть оставляли на потом или отдавали птицам.

Василий Теплый в 2024 году — приметы

В деревнях на Василия Теплого гадали по солнцу. Еще до рассвета земледельцы собирались на открытом пространстве, чтобы посмотреть, как взойдет светило. Если оно появлялось над горизонтом в красных кругах, ждали хорошего урожая летом.

Обращали внимание и на другие приметы. Так, голубоватый отлив облаков в праздник обещал теплую и дождливую погоду в ближайшее время. Таяние снега с северной стороны муравейника указывало на долгое и жаркое лето, а с южной — на холодные летние месяцы. Если в день торжества держалась хорошая погода, люди понимали, что скоро прилетят скворцы.

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